ВЭФ-2019 стартовал во Владивостоке

Владивосток принимает юбилейный, пятый, Восточный экономический форум. На острове Русский собрались более 7 тыс. участников из 60 стран. Самые большие делегации — гости из Азии: Японии, Китая, Кореи и Индии.

За три дня пройдут десятки сессий, встреч, деловых завтраков и круглых столов.

Возможно, на ВЭФ обсудят создание зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.