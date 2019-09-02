Шедевр Боттичелли покажут во Владивостоке на ВЭФ

Картина Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем», написанная им в ХV веке, украсит культурную программу Восточного экономического форма-2019 (ВЭФ). После завершения мероприятий произведение и его тактильная копия будут размещены на выставке в Приморской государственной картинной галерее.

Как рассказала ее директор Алена Даценко, полотно из галереи Уффици во Флоренции впервые прибыло в Россию в конце августа. Его покажут в рамках культурной программы на ВЭФ, а жители приморья смогут ознакомиться с шедевром в Парадном зале галереи с 8 сентября. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «РИА Новости».

По словам директора музея Алены Даценко, «это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в XV веке, был показан в региональном музее». К выставке изготовлена тактильная копия картины, она сопровождается описанием шрифтом Брайля, передает фактуру пейзажа и одежды Богоматери. Специальная копия полотна изготовлена в Испании.

После завершения экспозиции копию передадут в дар Приморской государственной картинной галерее.

Работы Боттичелли никогда ранее не показывались в России. Картина написана на дереве — традиционном материале для мастеров того времени. Из-за особенностей хранения выставляться она будет в специальном климатическом боксе.

Ранее в понедельник Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей ВЭФ, прибыл во Владивосток. Costa Venezia — новый лайнер класса Dream. Он введен в эксплуатацию в марте 2019 года.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.