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Центр поддержки талантливых детей откроют в Орле в декабре

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Орле до конца этого года планируют открыть центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла». Такое решение было принято на заседании попечительского совета Центра, которое состоялось 28 августа.

Центр «Созвездие Орла» создан на базе Знаменской школы-интерната. До конца года в здании будут проводить ремонт, поэтому первые занятия, которые пройдут в октябре, проведут на базе других учреждений, сообщает InfoOrel.ru.

Обучение по образовательной программе центра будут проводить ведущие педагоги региона. Участие в программах смогут принять школьники от 11 до 17 лет. В течение года в центре поддержки пройдут десять образовательных смен, каждая из которых рассчитана на 14 дней.

Губернатор региона Андрей Клычков в ходе заседания отметил, что осенью в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» откроется технопарк «Кванториум». В 28 учреждениях создаются центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

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