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Более 1 тыс. домов отремонтируют в Орловской области за три года

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В Орловской области в 2021–2023 годах планируют провести капитальный ремонт 1068 многоквартирных домов. Соответствующие целевые показатели приведены в краткосрочном плане программы «Капремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

В 2021 году планируется отремонтировать 411 многоквартирных домов, в 2022 году — 326, в 2023 году — 331. Объем финансирования краткосрочного плана составит 9,3 млрд рублей, который образован за счет взносов на капремонт, пишет InfoOrel.ru.

В общей сложности по программе планируют провести ремонт в 4426 многоквартирных домах площадью 14 млн кв. м.

22 августа сообщалось, что в Орле в 2020 году планируют заменить 170 лифтов. Всего в замене нуждаются порядка 700 единиц лифтового оборудования.

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