Все школы Орла прошли проверку перед новым учебным годом

В Орле ежегодную проверку перед новым учебным годом прошли 43 школы, 76 детских садов, 14 учреждений дополнительного образования и детский психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В состав проверяющей комиссии вошли представители региональных Роспожнадзора и Ростехнадзора, полиции, сотрудники городского управления образования. Отдельный рейд провели эксперты Роспотребнадзора.

Проверка проходила с 6 по 20 августа. Удовлетворительные оценки получили все учреждения. Акты готовности подписаны.

Как пишет InfoOrel.ru, до 28 августа в Орле должны завершить обследование и ремонт подъездов и подходов к детским образовательным учреждениям. Бригады проводят ямочный ремонт и обновляют дорожную разметку.