Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу

Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября. Американцы проиграли национальной команде Франции в матче четвертьфинала чемпионата, который проходит в Китае.

Встреча закончилась со счетом 89:79 в пользу французской сборной. Теперь ей предстоит сыграть в полуфинале с командой Аргентины. Что касается американцев, то они выбыли из борьбы за медали.

До сих пор сборная США была действующим чемпионом мира по итогам предыдущих двух чемпионатов, прошедших в 2010 и 2014 годах.

В конце августа лидеры российской баскетбольной сборной Андрей Воронцевич и Никита Курбанов рассказали «Известиям», что команда постарается выйти в плей-офф чемпионата мира и завоевать путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.