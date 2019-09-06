Прямой эфир

Сборная России уступила Польше на ЧМ по баскетболу

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная команда России по баскетболу проиграла команде Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае. Об этом 6 сентября пишет RT.

Игра, проходившая в Фошане, завершилась со счетом 74:79. Самым результативным баскетболистом матча стал Михаил Кулагин, который заработал 21 очко. В польской команде 18 очков набрал Адам Вачиньски. Для сборной Польши победа стала четвертой подряд, команда идет первой в группе I. Россияне находятся на третьей строчке в таблице.

В следующем матче подопечные тренера Сергея Базаревича сыграют с игроками Венесуэлы, игра состоится 8 сентября.

В плей-офф смогут выйти команды, занявшие первые два места в группе.

31 августа сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Удивило, что в Китае горячая вода есть в раздевалках только на играх»
Форвард сборной России Евгений Валиев — о важнейшем матче с Аргентиной и атмосфере ЧМ-2019
На характере: Россия вырвала победу у сборной Нигерии на ЧМ-2019
Защитник ЦСКА Михаил Кулагин показал великолепную точность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019