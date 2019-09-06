Сборная России уступила Польше на ЧМ по баскетболу

Национальная команда России по баскетболу проиграла команде Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае. Об этом 6 сентября пишет RT.

Игра, проходившая в Фошане, завершилась со счетом 74:79. Самым результативным баскетболистом матча стал Михаил Кулагин, который заработал 21 очко. В польской команде 18 очков набрал Адам Вачиньски. Для сборной Польши победа стала четвертой подряд, команда идет первой в группе I. Россияне находятся на третьей строчке в таблице.

В следующем матче подопечные тренера Сергея Базаревича сыграют с игроками Венесуэлы, игра состоится 8 сентября.

В плей-офф смогут выйти команды, занявшие первые два места в группе.

31 августа сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу.