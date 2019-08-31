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Баскетболистки сборной России до 16 лет выиграли чемпионат Европы

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Фото: youtube.com
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Женская сборная России по баскетболу среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы.

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В финале турнира в Скопье россиянки обыграли команду Литвы со счетом 73:66, передает RT. В матче за третье место команда Испании одолела сборную Франции со счетом 72:57. Россия в шестой раз выиграла турнир, также на счету команды одна серебряная и две бронзовые награды.

8 июля женская сборная Испании стала победителем «взрослого» чемпионата Европы. В четвертьфинале испанки оказались сильнее россиянок, которые в матче за пятое–шестое места уступили Швеции (52:57). После поражения Россия лишилась шансов пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио.

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