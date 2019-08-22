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Новичок «Химок» Жеребко рассказал об автографе Кириленко

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
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Форвард сборной Швеции Юнас Жеребко рассказал «Известиям» о переходе в «Химки» после финала в Национальной баскетбольной лиге (НБА) в составе «Голден Стэйт».

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«Сейчас я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде. О тренере, клубе, городе и Евролиге как таковой слышал только хорошие отзывы. Поэтому я в предвкушении нового приключения в роли игрока подмосковного клуба», — сказал Жеребко.

32-летний игрок также заявил о желании выиграть Евролигу.

«Я очень хочу поиграть в баскетбол в европейском стиле. Он очень мне подходит, так что будет приятно показать свои лучшие качества. К тому же в Евролиге в отличие от регулярки NBA каждая игра имеет значение, и это добавляет мне адреналина», — добавил Жеребко.

Кроме того, спортсмен указал, что глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был одним из его кумиров в детстве.

«Он был тем игроком, игру против которого я ожидал сыграть с очень большим нетерпением, когда был в NBA. У меня даже есть джерси с его автографом. Он был одним из тех, кем я очень восхищался, да», — резюмировал Жеребко.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Я пытался быть похожим на Кириленко»

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