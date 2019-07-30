Баскетболист Воронцевич рассказал о мотивации сборной России перед ЧМ

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал «Известиям» о подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

«Наша команда пропустила ЧМ-2014, поэтому у нас есть огромная мотивация успешно выступить в Китае и подтвердить, что российский баскетбол находится на подъеме», — сказал игрок.

32-летний нападающий также указал, что сейчас в национальной команде «есть здоровая конкуренция» — «за 12 мест в заявке на ЧМ-2019 будет настоящая борьба».

При этом Воронцевич посетовал на отсутствие основного центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Дмитрия Хвостова, которые пропустят турнир из-за травм.

«Как говорят в таких случаях, будем играть не только за себя, но и за того парня. Конечно, с Хвостовым и Мозговым сборная была бы сильнее, но и посыпать голову пеплом не стоит», — добавил баскетболист.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«В Китае хотим доказать, что наш баскетбол на подъеме»