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Баскетболист Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»

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Фото: Пресс-служба БК "Химки"
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В Единой лиге состоялся самый интригующий переход года. БК «Химки» заключил контракт с Тимофеем Мозговым. Центровой российской сборной возвращается в Подмосковье после девяти сезонов в NBA. В интервью «Известиям» 33-летний баскетболист рассказал о деталях своего контракта с «Химками».

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«Могу лишь сказать, что условия контракта — не совсем обычные. Последний сезон я не играл, так как было травмировано колено, и есть вероятность, что у меня не получится пройти медосмотр из-за состояния ноги. Поэтому в контракте имеется пункт, который это учитывает, — такая как бы страховка для «Химок», да и для меня», — сказал Мозгов.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов ранее сказал, что через год игрок попробует вернуться в NBA. «Я очень постараюсь. Но не могу сказать, что это будет легко и что у меня есть какие-то договоренности», — добавил Мозгов. Также баскетболист прокомментировал критику в свой адерс за игру в трех последних сезонах NBA.

«Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят — это современный спорт. Я спокойно к этому отношусь и делю болельщиков на две категории: настоящие фанаты и «фанаты» в кавычках. Первые поддерживают свой любимый клуб, любимого игрока в самые сложные и тяжелые моменты. Таких людей единицы. Вторая категория — у тебя всё хорошо, мы за тебя болеем, всё плохо — мы не с тобой», — резюмировал спортсмен.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Сегодня ты на вершине, а завтра тебя хейтят»

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