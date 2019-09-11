Прямой эфир

Марат Сафин рассказал о «съезжавшей кукушке» после победы на US Open

0
Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, что победа на Открытом чемпионате США (US Open) и высокие гонорары вскружили ему голову.

Трое и Медведев: войдёт ли россиянин в элиту мирового тенниса
Наш спортсмен уже поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР

39-летний теннисист выиграл первенство в 2000 году в возрасте 20 лет. По его словам, с годами после многих событий он пересмотрел отношение к жизни.

«Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я ее ловил, потом она опять временно меняла свое положение», — сказал Сафин RT.

Спортсмен добавил, что людям важно «понимать и принимать свои темные стороны».

«Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Всё, что раздражает тебя, — это ты сам», — отметил Сафин.

9 сентября Даниил Медведев проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

После турнира 23-летний россиянин поднялся на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев стал первым с 2005 года российским финалистом турнира «Большого шлема» и вторым в истории теннисистом из России, который выходил в финал US Open.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США состоялась церемония включения Кафельникова в Зал славы тенниса
Медведев рассказал о поддержке болельщиков в финале US Open

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019