Марат Сафин рассказал о «съезжавшей кукушке» после победы на US Open

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, что победа на Открытом чемпионате США (US Open) и высокие гонорары вскружили ему голову.

39-летний теннисист выиграл первенство в 2000 году в возрасте 20 лет. По его словам, с годами после многих событий он пересмотрел отношение к жизни.

«Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я ее ловил, потом она опять временно меняла свое положение», — сказал Сафин RT.

Спортсмен добавил, что людям важно «понимать и принимать свои темные стороны».

«Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Всё, что раздражает тебя, — это ты сам», — отметил Сафин.

9 сентября Даниил Медведев проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

После турнира 23-летний россиянин поднялся на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев стал первым с 2005 года российским финалистом турнира «Большого шлема» и вторым в истории теннисистом из России, который выходил в финал US Open.