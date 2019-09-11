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Конгресс США готов восстановить помощь Украине в случае ее отмены

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Республиканцы и демократы в сенате США заявили о готовности восстановить военную помощь Украине, в случае ее отмены президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналист сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

Заявление сенатор сделал после недавней поездки по Европе, в том числе и по Украине, совместно с сенатором-демократом Крисом Мерфи. По его словам, если глава государства решит не тратить, уже выделенные средства, конгресс выделит их вновь, пишет Reuters.

Также Джонсон отметил, что во время разговора президент заявил ему, что об Украине должны заботиться другие европейские страны, так как территориально они все находятся ближе друг к другу. При этом украинские официальные лица не могут понять причин, по которым американские власти раздумывают над отменой военной помощи.

Ранее стало известно, что что Трамп решил выяснить, как Украина расходует выделяемые на оборону средства. Вполне возможно, что помощь могут существенно урезать. Кроме того, 28 августа издание Politico сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию программы военной помощи Украине.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. Вашингтон поставляет украинским военным летальное оружие с 2017 года. Россия заявляет, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

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