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Новая глава ЕК решила ускорить ассоциацию с Украиной

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Фото: TASS/Zuma
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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией и определить реалистичные рамки будущего взаимодействия со странами.

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Вопросами расширения в новом составе ЕК, которая начнет свою работу в ноябре, займется кандидат от Венгрии Ласло Троксаньи. В числе прочего, он будет курировать программы сотрудничества и помощи Украине. При этом у Венгрии до сих пор сохраняются разногласия с Киевом по вопросам прав национальных меньшинств.

Глава ЕК напомнила, что Троксаньи предстоит ускорить реализацию соглашений об ассоциации и создании всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией, а также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества в соответствующих случаях, пишет «РИА Новости».

Ранее 9 августа сообщалось о том, что Еврокомиссия опубликовала официальный список кандидатов на должности еврокомиссаров в новом составе ЕК. После объявления о распределении должностей в ЕК на 2019–2024 годы всех еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, а затем саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет в конце октября.

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