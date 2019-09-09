Еврокомиссия подтвердила дату проведения переговоров по газу с РФ и Украиной

Трехсторонняя встреча по газу в формате Россия–ЕС–Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила в понедельник, 9 сентября, представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

«Да, я могу подтвердить (проведение консультаций 19 сентября. — Ред)», — цитирует ее ТАСС.

На вопрос о том, кто будет представлять Киев на встрече, другой представитель ЕК — Анка Падурару ответила, что этот вопрос должны решить украинские власти. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также подтвердил, что встреча пройдет в Брюсселе.

«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних консультаций по газу», — написал он в Twitter. Шефчович убежден, что прогресс даст позитивный сигнал как рынку, так и потребителям в преддверии зимнего сезона.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.