ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года», — отметил он.

26 июля агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» могут заключить краткосрочный контракт на транзит газа в Европу после того, как срок текущего договора истечет 1 января 2020 года. Отмечается, что соглашение позволит России достроить инфраструктуру, которая лишит Украину статуса основного транзитера российского газа и снизит потребность в заключении долгосрочного договора.

Однако позже в украинской компании опровергли эту информацию, уточнив, что не получали предложений от российской компании по заключению краткосрочного контракта. При этом в «Нафтогазе» предположили, что предложение России пока не доставлено. «Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут», — заключили представители предприятия.

Заключение транзитного договора осложнено конфликтом между Киевом и Москвой, судебными спорами между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отделением оператора украинской ГТС от «Нафтогаза», которое до сих пор не завершилось. Угроза санкций США, которые могут коснуться подрядчиков газопровода «Северный поток – 2», тоже затрудняет переговоры.

19 июля сообщалось, что «Нафтогаз» согласился с предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вариантом транзита российского газа и при согласии России готов к его реализации.

4 июля «Нафтогаз» предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.