Еврокомиссаром по энергетике станет эстонка Кадри Симсон

Назначенный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что еврокомиссаром по энергетике в новом составе ЕК с 1 ноября станет эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.

«Кадри Симсон много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры. Она будет отвечать за энергетику», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее, в понедельник, агентство сообщало о том, что Еврокомиссия опубликовала официальный список кандидатов на должности еврокомиссаров в новом составе ЕК. После объявления о распределении должностей в ЕК на 2019–2024 годы всех еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, а затем саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет в конце октября.

Симсон занимала должность министра экономики и инфраструктуры Эстонии с 2016 года по 29 апреля 2019 года. Во время ее пребывания на посту в 2018 году с ее участием произошел скандал, когда Симсон отказалась от приглашения на Петербургский международный экономический форум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ее решение, написав в своем Twitter, что отсутствия Симсон на форуме никто не заметит, так же как и ее присутствия.