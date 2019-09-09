В ЕК сообщили о выделении Турции €5,6 млрд на мигрантов

Европейский союз (ЕС) уже предоставил Анкаре €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом. Об этом в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто.

«Остаток суммы будет предоставлен в скором времени», — цитирует ее ТАСС. По словам, Берто, Брюссель привержен выполнению соглашения ЕС–Турция, которое было заключено в 2016 году.

«Мы привержены реализации соглашения и ожидаем того же от наших турецких партнеров», — отметила представитель ЕК, передает RT.

5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

В том же году Эрдоган подверг критике власти Евросоюза за их нежелание помогать сирийским беженцам.