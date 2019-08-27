Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами

В недрах Еврокомиссии появился план превращения Европы в технологического монстра, способного бороться на равных с США и Китаем в самых продвинутых отраслях экономики. На реализацию программы будет выделено не менее 100 млрд евро. Предполагается, что осуществление этого плана станет ответом как на агрессивную торговую политику нынешней американской администрации, так и на монополизм крупнейших IT-корпораций Америки. Неизвестно, будет ли план одобрен избранным президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен, но уже сам образ мыслей значительной части элиты говорит о многом. Корабль глобализации если не идет ко дну, то дал течь, и все стремятся спасаться собственными усилиями.

На минувшей неделе базирующееся в пригороде Вашингтона издание Politico добыло внутренний документ Еврокомиссии с набором рекомендаций к ее председателю и другим официальным лицам. Неизвестно, успела ли фон дер Ляйен ознакомиться с ним, непонятна пока и ее реакция на предложения. По информации интернет-газеты, авторы записки просят избранного президента решить вопрос о судьбе представленных идей в первые 100 дней своего срока, который стартует в ноябре. План объемом в 173 страницы содержит совершенно революционные шаги, которых в Европе не предпринимали уже давно — во всяком случае, с введения евро.

гегемония Фото: Global Look Press/Robert Michael

Главной целью предлагаемых мер называется сокращение экономического и технологического отставания Европы от мировых лидеров — США и Китая. На данный момент экономика Евросоюза является второй по размерам в мире с небольшой разницей от лидера — Америки (19 и 21 трлн долларов соответственно), но с учетом гораздо более низких темпов роста в Европе, есть все основания предполагать что без коренных преобразований ЕС не только отстанет от США, но и пропустит вперед стремительно развивающуюся КНР.

Самым любопытным предложением, содержащимся в записке, является создание специального фонда под названием «Европейское будущее». Его объем должен составить 100 миллиардов евро, которые планируется инвестировать в покупку долей в перспективных европейских высокотехнологичных компаниях. Предполагается, что благодаря этим вложениям они смогут выйти на принципиально иной уровень и составить конкуренцию иностранным гигантам.

Европейский бизнес чрезвычайно успешен, если речь идет о традиционных видах индустрии — машиностроении, химической промышленности, потребительском секторе, банках, фармацевтики и так далее. Практически по всем этим пунктам мы видим, что компании из ЕС мало в чем уступают своим американским собратьям. А вот в отрасли IT все плохо: лидеры американской отрасли превосходят европейские фирмы в 100 раз по рыночной капитализации. В списке 32 самых мощных интернет-компаний мира всего 5 представляют континентальную Европу, и из них две — российские (Mailru Group и Яндекс). Европейцы безнадежно проигрывают интернет не только американцам, но и китайцам. «В Европе нет компаний уровня Alibaba, Tencent и Baidu», - говорится в записке.

экономика Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Второе ключевое предложение, содержащееся в документе, представляет собой развязывание рук чиновникам ЕС на случай, если США усилят агрессивный протекционизм. Речь идет о политике администрации Дональда Трампа, препятствующей назначению cудей в суды Всемирной торговой организации. Есть основания полагать, что эта стратегия приведет к параличу ВТО и потере управляемости над системой международной торговли. На такой случай европейцам предложено запастись полномочиями на превентивный удар, а именно, введению односторонних пошлин против американских товаров.

Сейчас европейцы просто наблюдают со стороны за торговой войной США и Китая, хотя из Вашингтона уже неоднократно раздавались угрозы и в адрес Брюсселя. Подготовившие документ чиновники опасаются, что в случает дальнейшего расшатывания здания мировой торговли они могут оказаться последними, кто примет защитительные меры из-за неповоротливости системы управления Евросоюзом.

гегемония3 Брюссель. Штаб-квартира Европейской Комиссии Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo

Собственно, и против Китая Еврокомиссии тоже предложено работать активно. В частности, предлагается ограничить права для китайских компаний по участию в европейских тендерах. Обоснованием может стать обвинение в получении разного рода субсидий. «Появление частных неевропейских конкурентов с беспрецедентными финансовыми возможностями может потенциально разрушить существующую динамику инноваций и позиции индустрии ЕС», - говорится в плане.

Меры в документе предложены крайне жесткие, гораздо в большей степени в духе политики нынешних США, нежели мягкой, склонной к компромиссам Европы. Однако все когда-то меняется и в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках европейцам, возможно, тоже придется показать зубы. Другой вопрос — принципиальная реализуемость предложенных в плане мероприятий.

В создании общеевропейского инвестиционного фонда, нацеленного на поддержку местного IT-сектора ничего из ряда вон выдающегося нет. У Европы — особенно межвоенной и послевоенной — накоплен немалый опыт государственного инвестирования в экономику и создания «национальных чемпионов» в тех или иных видах индустрии. Этот феномен в той или иной мере касается и Франции, и Германии, и Италии. Разумеется, еще 15 лет назад такое бы сочли дикой архаикой, поскольку курс на максимальную приватизацию и минимизацию дирижизма в экономике был безоговорочным мейнстримом. Сейчас, на фоне роста влияния популистов и разочарования в неограниченном финансовом капитализме после кризиса 2008 года подобные меры многими экономистами, да и политиками, будут сочтены куда более уместными.

ррр Кремниевая долина, США Фото: Global Look Press/Scott Carson

Однако вопросов по поводу реализации предложенного меньше не становится. Для начала, доступ IT-компаний к рынкам капитала, недостаток которого предполагается преодолеть созданием общеевропейского инвестфонда, безусловно важен, но еще важнее создание среды, где эти компании могли бы развиваться. В США таковой является Кремниевая долина, в Китае — свободная экономическая зона в Шэньчжене. В Европе полного аналога этих явлений нет, существующие технопарки носят локальное значение. Неясен и механизм управления долями в организациях — большого опыта такой работы у европейских чиновников нет.

Чисто финансовая сторона вопроса также выглядит неоднозначно. Весь бюджет Евросоюза на 2019 год составляет всего 165 миллиардов евро. Найти сразу такую огромную сумму будет крайне непросто. Нужно будет или перебросить деньги с других направлений, или увеличить отчисления стран-участниц, или просто напечатать. Последний вариант самый простой, но он почти наверняка встретит яростное сопротивление Германии, которая всегда отличалась фискальным консерватизмом. А без полной поддержки немцев ни одно решение в Евросоюзе на данный момент не может быть принято. Что касается прочих опций, то они политически непроходные — в условиях надвигающейся рецессии вряд ли какие-то страны согласятся пожертвовать деньгами или касающимися их европейскими социальными программами на мероприятие с непонятными перспективами и сроками окупаемости.

гегемония2 Фото: Global Look Press/Lydie Gigerichova

Остальные описанные в плане меры выглядят более легкими в исполнении, но опять же, для них потребуется единодушие стран-участниц, которое в данный момент трудно достижимо. Скажем, в ЕС достаточно много государств, симпатизирующих нынешним США — например, Польша и Венгрия. Да и от китайских инвестиций некоторые страны Европы, особенно те, что победнее, зависят сильно. Относительно удачный момент для реализации изложенных идей возникает разве что в связи с уходом из ЕС Великобритании, которая бы ветировала любую из указанных мер без малейших колебаний. Тем не менее, данный вопрос, как и многое в Евросоюзе, упирается во внутреннее единство и сплоченность. Пока его нет, реализация столь амбициозных программ выглядит малоперспективным занятием.