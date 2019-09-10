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«Марафон успешных школьников» на ВДНХ посетили около 3 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Порядка 3 тыс. человек поучаствовали в программе «Марафон успешных школьников» на ВДНХ. Об этом 10 сентября сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

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По его словам, программа была приурочена к празднованию Дня города, и участие в ней приняли около 3 тыс. детей и их родителей. Все вместе они строили город будущего, участвовали в тренингах и курсах по профориентации, соревновались за победу в бизнес-играх, пишет агентство городских новостей «Москва».

На марафоне выступали бизнес-тренеры, ключевые спикеры зарубежных и российских компаний, представители органов исполнительной власти.

Программа прошла в столице уже во второй раз. Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, в 2018 году аналогичное мероприятия собрало около 2 тыс. участников, формат оказался востребованным, поэтому было принято решение продолжить работу над ним, пишет НСН.

Наибольшей популярностью у школьников пользовался мастер-класс по развитию креативности, умению нестандартно мыслить в обыденных ситуациях. Для подростков работали секции по созданию городских проектов будущего и финансовой грамотности.

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