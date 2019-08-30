Эксперты выступили за связь школьного образования с реальной жизнью

Школьное образование должно быть максимально связано с реальной жизнью и самореализацией, так, чтобы полученные в ходе подготовки «мягкие навыки» были востребованы, даже если атлас профессий изменится. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.

О важности и практической интеграции навыков XXI века эксперты дискутировали на V международной конференции «Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций» 29 августа.

По словам Узуна, школа должна формировать у современных детей связанную картину мира, а не убеждать в полезности изучения того или иного предмета. Поэтому группа компаний «Просвещение» работает над созданием «новой философии образовательного результата», учитывающего современные тренды содержания образования. В новых проектах упор делается на формирование критического мышления, креативности и других гибких компетенций.

«Академия «Просвещения» повышает квалификацию педагогов, а «Просвещение-регион» помогает менять образовательное пространство, в котором каждый элемент должен работать на достижение высоких образовательных результатов. Участие в системных проектах, определяющих приоритетные направления развития российского образования, очень ценно и значимо для «Просвещения», — подчеркнул Узун.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов также напомнил о необходимости базовых знаний, сравнив их с электричеством: если их нет, то не будет никаких современных технологий. Базовое образование необходимо для формирования практических компетенций — soft skills. Одной из таких является готовность к нестандартным ситуациям и вызовам, которые могут возникнуть в современном мире.

«Предметные навыки и знания важны, но в отрыве от soft skills они уже не могут гарантировать человеку благополучие в будущем. Поэтому уровень развития гибких компетенций необходимо оценивать так же, как и уровень других образовательных навыков. Подход к этому в разных странах различается», — заявил глава департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, отвечающий за проведение международного исследования качества образования PISA.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что важность формирования «мягких навыков» отмечал еще Леонид Брежнев в обращении к советским учителям в 1968 году. Однако в современном мире особое значение приобретает адаптивность — умение чувствовать новое и не бояться нового.

Конференция была организована Рособрнадзором, Федеральным институтом оценки качества образования и департаментом образования и науки Москвы. Мероприятие проводилось в рамках московского международного форума «Город образования», в нем приняли участие международные эксперты из стран Европы и Азии.

«Просвещение» является оператором значимых системных проектов по оценке качества общего образования в России — группа компаний проводит национальное исследование качества образования (НИКО), оценивает компетенции педагогов и руководителей образования. Впереди — исследование по методологии PISA в почти 2 тыс. школ из 14 регионах. Данный опыт в «Просвещении» используют для адаптации своих продуктов и сервисов под каждый регион страны.