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Школьников научат бизнес-моделированию на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве на ВДНХ 7 сентября пройдет «Марафон успешных школьников», на котором детей научат основам бизнес-моделирования. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Об этом 28 августа сообщает НСН.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, подготовка новых квалифицированных кадров для экономической сферы столицы начинается еще в школе и именно довузовское образование помогает определиться с будущей профессией.

Для участников марафона организаторы подготовили мастер-классы и бизнес-игры от партнеров — производителей питания, напитков, сервисов по поиску работы и подбору сотрудников, строительных компаний.

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Вице-мэр напомнил, что такое мероприятие для школьников впервые прошло в 2018 году и вызвало большой интерес. Участие в марафоне тогда приняли около 2 тыс. человек.

В 2019 году при подготовке мероприятия акцент делался на интерактивности образовательных секций. По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, школьники смогут попробовать силы в создании города будущего, узнать о том, как накопить на исполнение мечты, запустить волонтерский проект. Все задания сделаны с расчетом на командную работу, а прикладной характер занятий помогает объяснить сложные темы и внедрить их в привычную жизнь.

Для родителей школьников пройдут лекции о том, какими умениями надо обладать, чтобы быть востребованными в будущем, а также обучат навыкам публичного выступления. Кроме того, в рамках образовательного марафона будет работать игротека настольных игр для всей семьи. Дети вместе с родителями смогут почувствовaть себя нa месте руководителей трaнснaционaльных корпорaций, развить нaвыки предпринимaтеля и понять принципы конкуренции.

Участие в мероприятии можно принять бесплатно 7 сентября в павильоне № 461 «Умный город» на ВДНХ с 12:00 до 15:30.

Ранее 28 августа сообщалось, что москвичей пригласили на фестиваль «PRO лето» 31 августа на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ.

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