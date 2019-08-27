Кулинарный поединок стартовал на фестивале «Цветочный джем» в Москве

На московском фестивале «Цветочный джем», который стартовал 22 августа и продлится до 8 сентября, начался кулинарный конкурс на лучший рецепт домашнего варенья. Об этом 27 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Участие в кулинарном баттле могут принять жители всех округов Москвы. По словам заместителя директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ «Московские ярмарки» Аллы Клименко, был отобран 31 семейный рецепт. Их авторы должны будут сварить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им в этом будут профессиональные повара, пишет агентство городских новостей «Москва».

Готовое варенье продегустируют посетители фестиваля и выберут наиболее понравившееся. Итоги подведут 7 сентября на одной из площадок фестиваля, пишет «Федеральное агентство новостей».

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице уже в третий раз. С июня на бульварах, улицах и площадях города появились 42 дизайнерских выставочных сада, над созданием которых работали дизайнеры из 11 стран мира, используя 200 тыс. живых растений. Победителей конкурса объявят в День города, пишет «Москва 24».

Ранее 27 августа сообщалось, что в Москве в музее-усадьбе «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов.