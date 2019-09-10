В Минтруде прокомментировали угрозу роста безработицы из-за роботов

Необходимо отслеживать изменения в профессиях с учетом рисков цифровизации и разрабатывать для них современные профстандарты. Так в Минтруде прокомментировали исследование РАНХиГС о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России из-за автоматизации будут неактуальны.

В ведомстве указали «Известиям» на актуальность расширения вариантов решения возможных социальных проблем, связанных с риском потери работы миллионами россиян из-за цифровизации.

«Первое — это мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой и региональной специфики», — отметили в министерстве. Внутри профессий определят уровни квалификации, подверженные высоким рискам цифровизации из-за изменения условий профдеятельности.

Специалисты должны определить устаревающие и уходящие с рынка труда профессии и новые, которые возникают с развитием новых технологий. Речь идет, в частности, об операторах беспилотников и мобильной робототехники.

«На этой основе необходимо вести подготовку информации для государственных структур и бизнеса для принятия управленческих решений», — подчеркнули в Минтруде. Там отметили, что подобные исследования начаты в ведомственном НИИ труда. Так, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» с учетом данных о востребованности профессий рабочих и специалистов среднего звена на рынке труда корректируются перечни профессий и специальностей, по которым осуществляется средней профессиональное обучение.

«Второе направление связано с одной из существенных причин рисков цифровизации и автоматизации — недостаточной психологической готовностью граждан (молодежи, работников) изменяться в соответствии с изменяющимися условиями», — добавили в Минтруде.

Достоверная информация о перспективах востребованности профессий, об изменении их содержания и требований к квалификации, знаниям и навыкам работников будет способствовать повышению психологической готовности людей к изменению квалификации и переобучению, полагают в министерстве.

Минтруд России организовал разработку и актуализацию профессиональных стандартов, учитывающих требования работодателей к квалификации работников. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» проводится разработка и актуализация профессиональных стандартов с учетом развития цифровых технологий.

Специалистами создан информационный ресурс «Справочник профессий». Ресурс содержит регулярно обновляемую информацию о более 1,6 тыс. профессий, востребованных на рынке труда.

Ранее во вторник сообщалось, что «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн россиян. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.