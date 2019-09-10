Прямой эфир

В Минтруде прокомментировали угрозу роста безработицы из-за роботов

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимо отслеживать изменения в профессиях с учетом рисков цифровизации и разрабатывать для них современные профстандарты. Так в Минтруде прокомментировали исследование РАНХиГС о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России из-за автоматизации будут неактуальны.

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Минтруд должен определить, как введение четырехдневки может сказаться на экономике и социальной сфере страны

В ведомстве указали «Известиям» на актуальность расширения вариантов решения возможных социальных проблем, связанных с риском потери работы миллионами россиян из-за цифровизации.

«Первое — это мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой и региональной специфики», — отметили в министерстве. Внутри профессий определят уровни квалификации, подверженные высоким рискам цифровизации из-за изменения условий профдеятельности.

Специалисты должны определить устаревающие и уходящие с рынка труда профессии и новые, которые возникают с развитием новых технологий. Речь идет, в частности, об операторах беспилотников и мобильной робототехники.

«На этой основе необходимо вести подготовку информации для государственных структур и бизнеса для принятия управленческих решений», — подчеркнули в Минтруде. Там отметили, что подобные исследования начаты в ведомственном НИИ труда. Так, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» с учетом данных о востребованности профессий рабочих и специалистов среднего звена на рынке труда корректируются перечни профессий и специальностей, по которым осуществляется средней профессиональное обучение.

«Второе направление связано с одной из существенных причин рисков цифровизации и автоматизации — недостаточной психологической готовностью граждан (молодежи, работников) изменяться в соответствии с изменяющимися условиями», — добавили в Минтруде.

Достоверная информация о перспективах востребованности профессий, об изменении их содержания и требований к квалификации, знаниям и навыкам работников будет способствовать повышению психологической готовности людей к изменению квалификации и переобучению, полагают в министерстве.

Минтруд России организовал разработку и актуализацию профессиональных стандартов, учитывающих требования работодателей к квалификации работников. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» проводится разработка и актуализация профессиональных стандартов с учетом развития цифровых технологий.

Специалистами создан информационный ресурс «Справочник профессий». Ресурс содержит регулярно обновляемую информацию о более 1,6 тыс. профессий, востребованных на рынке труда.

Ранее во вторник сообщалось, что «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн россиян. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд спрогнозировал сокращение числа бедных россиян к концу года
Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019