Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра мужчина и его спутница встретили в лесу медведя. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, в районе 1 км автодороги Нягань–Талинка.

Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

В результате на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд. Отмечается, что женщину нашли в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не потребовалась.

9 сентября сообщалось, что молодого медведя заметили на территории аэропорта Магнитогорска. Сотрудникам пришлось на автомобиле выгонять его обратно в лес.

7 сентября стало известно, что в Канаде медведь убил пожилую американку, которая вышла на прогулку с собаками.