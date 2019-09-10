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Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал

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Фото: Global Look Press/Mueller, R.
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра мужчина и его спутница встретили в лесу медведя. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, в районе 1 км автодороги Нягань–Талинка.

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Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

В результате на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд. Отмечается, что женщину нашли в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не потребовалась.

9 сентября сообщалось, что молодого медведя заметили на территории аэропорта Магнитогорска. Сотрудникам пришлось на автомобиле выгонять его обратно в лес.

7 сентября стало известно, что в Канаде медведь убил пожилую американку, которая вышла на прогулку с собаками.

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