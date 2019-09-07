Медведь загрыз пожилую американку в Канаде

В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, находившуюся на отдыхе, сообщает CNN.

Отмечается, что 62-летняя Кэтрин Свитт-Мюллер вышла на прогулку с собаками. Через некоторое время одна из собак вернулась раненая без хозяйки.

Вызванная родителями американки полиция застрелила агрессивного медведя, обнаруженного рядом с телом женщины, которую он загрыз.

«Рядом с трупом были замечены два других черных медведя, которые также вели себя агрессивно, затем убежали», — заявили в полиции.

Сотрудники минприроды провинции Онтарио ведут поиск убежавших зверей, а ученые изучают тушу медведя, чтобы выяснить, что вызвало его агрессию.

8 августа сообщалось, что пенсионерка из Хабаровского края простояла в трясине около полутора суток, отпугивая рыком медведя.