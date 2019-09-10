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Месси рассматривает вариант переезда в чемпионат MLS

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Фото: TASS/AP/Victor R. Caivano
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).

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Как сообщает RT со ссылкой на испанское издание El Mundo Deportivo, такое решение 32-летний футболист может принять после окончания контракта с каталонским коллективом в 2021 году.

Ранее стало известно, что Месси по условиям контракта имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона.

Месси является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонцами он десять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

29 августа Месси признали лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Аргентинец стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в прошедшем сезоне турнира.

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