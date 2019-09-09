Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена

Президент России Владимир Путин выполнил свою часть обязательств и свои задачи для проведения обмена заключенными между Россией и Украиной. По этой причине он отсутствовал в аэропорту Внуково, куда прибыли задержанные российские военные. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время встречи с журналистами в понедельник, 9 сентября.

«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Кремль позитивно оценивает и приветствует факт состоявшегося обмена.

По его мнению, это дает повод надеяться на оптимистичные перспективы для нормализации Минских договоренностей.

Помимо этого, Песков отказался комментировать список лиц, участвовавших в обмене, а также не стал отвечать на вопрос о получении гражданства России украинцами, приехавшими в Россию в рамках договоренностей между странами.

«Оставлю без комментариев. Я не располагаю деталями», — объяснил он.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и др.

Среди 35 возвратившихся россиян были главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу MH17 Владимир Цемах и два жителя Севастополя.