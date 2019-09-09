«Росконтроль» нашел мышьяк в консервированной сайре

Эксперты «Росконтроля» проверили консервированную сайру, продающуюся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 9 сентября, на сайте организации.

Всего специалисты проверили продукцию пяти брендов: «5 морей», «Доброфлот», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт». Лидером рейтинга оказалась сайра «Доброфлот», в которой, помимо соответствия всем стандартам, оказалось больше всего самого продукта. Далее в списке идет продукция «5 морей», «Дальморепродукт» и «Море внутри». Замыкает список сайра ARO, у которой специалисты приметили легкий привкус горечи.

«По органолептическим показателям продукт не соответствует указанному в маркировке стандарту, что стало поводом для включения сайры ARO в список товаров с замечаниями», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в данных консервах было обнаружено высокое (но всё же в пределах допустимого) содержание мышьяка.

23 августа «Росконтроль» нашел трансжиры в слоеном тесте.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.