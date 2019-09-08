Турция и США провели первое совместное патрулирование в Сирии

Турция и США приступили к совместному патрулированию в Сирии. Об этом сообщило Минобороны Турции.

Патрулирование, организованное в рамках создания зон безопасности к востоку от Евфрата, началось на участке сирийско-турецкой границы в 30 км к востоку от города Акчале (провинция Шанлыурфа), передает «Анадолу».

В конце августа глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что армия Турции покинет территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в случае политического решения конфликта в государстве.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.