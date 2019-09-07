Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Ее слова привел на своей странице в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец вернутся домой», — заявила она.

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Борт с российскими заключенными приземлился в московском аэропорту Внуково, а с украинскими — в воздушной гавани Киева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что в гуманитарной акции участвовали по 35 граждан каждой страны.

Точные списки участников обмена пока не опубликованы, но известно, что в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и похищенный СБУ офицер ДНР Владимир Цемах. Среди доставленных в Киев — осужденный в России за терроризм Олег Сенцов.