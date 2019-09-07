Прямой эфир
Сюжет:

Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной

0
Фото: REUTERS/Andreas Rinke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Ее слова привел на своей странице в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец вернутся домой», — заявила она.

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Борт с российскими заключенными приземлился в московском аэропорту Внуково, а с украинскими — в воздушной гавани Киева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что в гуманитарной акции участвовали по 35 граждан каждой страны.

Точные списки участников обмена пока не опубликованы, но известно, что в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и похищенный СБУ офицер ДНР Владимир Цемах. Среди доставленных в Киев — осужденный в России за терроризм Олег Сенцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле поприветствовали состоявшийся обмен заключенными с Украиной
Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019