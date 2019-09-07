В Кремле поприветствовали состоявшийся обмен заключенными с Украиной

В Кремле подтвердили, что взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся. Соответствующее заявление в субботу, 7 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, ранее освобожденный украинским судом. Списки остальных освобожденных, по его словам, последуют позже.

Ранее 7 сентября самолет с освобожденными Киевом россиянами прибыл в Москву, в то время как борт с пребывавшими в московском СИЗО украинцами приземлился в аэропорту Борисполь.

Киев передал на обмен 35 человек, 19 из которых отпущены под личное поручительство, а 16 были помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова подтвердила эту информацию. По ее словам, каждая сторона передала 35 человек.