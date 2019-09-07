Ученые назвали смертельно опасные безалкогольные напитки

Международная группа ученых доказала, что регулярное употребление колы, лимонада и им подобных сладких безалкогольных напитков повышает риск преждевременной смерти и развития опасных заболеваний, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что даже замена сладких газировок версиями без сахара не улучшает ситуацию.

Специалисты изучили данные о 450 тыс. человек из 10 стран, средний возраст которых составил 50 лет.

Ученые наблюдали за их здоровьем в течение 16 лет и проводили анкетирование, узнавая о пищевых привычках, физической активности и употреблении табака и алкоголя. Также собирались данные об употреблении газировок.

Участников эксперимента разделили на две группы: тех, кто выпивал менее одного стакана (250 мл) сладких напитков в месяц и тех, кто пил не менее двух стаканов в день.

«В течение исследования скончались 11,5% тех, кто пил много безалкогольных напитков, при этом в контрольной группе умерли 9,3% людей», - отметили ученые.

Сопоставив все показатели, специалисты пришли к выводу, что риск ранней смерти у любителей газировок на 17% выше по сравнению с остальными. При этом наличие сахарозаменителя в напитках не меняло ситуацию.

В августе ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут способствовать развитию рака.