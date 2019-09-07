Прямой эфир

Ученые назвали смертельно опасные безалкогольные напитки

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Giuseppe Graziano
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная группа ученых доказала, что регулярное употребление колы, лимонада и им подобных сладких безалкогольных напитков повышает риск преждевременной смерти и развития опасных заболеваний, пишет Die Welt.

Опасная связь: ученые доказали вредность мобильных телефонов для детей
Уникальное исследование воздействия электромагнитного излучения на школьников продолжалось 14 лет

Издание отмечает, что даже замена сладких газировок версиями без сахара не улучшает ситуацию.

Специалисты изучили данные о 450 тыс. человек из 10 стран, средний возраст которых составил 50 лет.

Ученые наблюдали за их здоровьем в течение 16 лет и проводили анкетирование, узнавая о пищевых привычках, физической активности и употреблении табака и алкоголя. Также собирались данные об употреблении газировок.

Участников эксперимента разделили на две группы: тех, кто выпивал менее одного стакана (250 мл) сладких напитков в месяц и тех, кто пил не менее двух стаканов в день.

«В течение исследования скончались 11,5% тех, кто пил много безалкогольных напитков, при этом в контрольной группе умерли 9,3% людей», - отметили ученые.

Сопоставив все показатели, специалисты пришли к выводу, что риск ранней смерти у любителей газировок на 17% выше по сравнению с остальными. При этом наличие сахарозаменителя в напитках не меняло ситуацию.

В августе ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут способствовать развитию рака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Названы пять главных продуктов для женской красоты и здоровья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019