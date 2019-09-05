Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Портал «Медицинское обозрение» опубликовал список из девяти потенциально вредных предметов.
Первое место заняли дезодоранты. В их состав входят парабены. Хотя стопроцентного подтверждения опасности этих соединений нет, некоторые исследования доказывают их отложение в организме.
Краски для татуировок и для волос также могут быть опасны. Согласно данным американских ученых, у людей с татуировками выше риск развития меланомы, так как наличие кобальта и алюминия в краске на 80% чаще приводит к появлению рака кожи.
При этом финские ученые в 2017 году выявили, что у женщин, которые окрашивают волосы, чаще фиксируется рак молочной железы.
Также вред могут принести и лаки для ногтей, в состав которых входят толуол, формальдегид и дибутилфталат. В большом количестве эти химикаты токсичны.
Специалисты предупреждают и об опасности пластиковой и посуды с тефлоновым покрытием. В состав тефлона входит перфтороктановая кислота, которая, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать развитие рака. Пластиковую же посуду не стоит греть, так как при термическом воздействии из нее выделяется бисфенола-А, также приводящий к онкологии.
Опасны для здоровья радон и асбест. Они содержатся в материалах, которые используются в строительстве. Оба химиката способны вызвать рак легких.
Кроме того, специалисты из Университета Дьюка (США) доказали, что рак щитовидной железы может спровоцировать противопожарный состав, которым иногда пропитывают мебель.
В августе онкологи назвали 12 основных симптомов рака.