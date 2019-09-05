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Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы

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Фото: Global Look Press/Florian Kopp/imageBROKER.com
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Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.

Портал «Медицинское обозрение» опубликовал список из девяти потенциально вредных предметов.

Первое место заняли дезодоранты. В их состав входят парабены. Хотя стопроцентного подтверждения опасности этих соединений нет, некоторые исследования доказывают их отложение в организме.

Краски для татуировок и для волос также могут быть опасны. Согласно данным американских ученых, у людей с татуировками выше риск развития меланомы, так как наличие кобальта и алюминия в краске на 80% чаще приводит к появлению рака кожи.

При этом финские ученые в 2017 году выявили, что у женщин, которые окрашивают волосы, чаще фиксируется рак молочной железы.

Также вред могут принести и лаки для ногтей, в состав которых входят толуол, формальдегид и дибутилфталат. В большом количестве эти химикаты токсичны.

Специалисты предупреждают и об опасности пластиковой и посуды с тефлоновым покрытием. В состав тефлона входит перфтороктановая кислота, которая, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать развитие рака. Пластиковую же посуду не стоит греть, так как при термическом воздействии из нее выделяется бисфенола-А, также приводящий к онкологии.

Опасны для здоровья радон и асбест. Они содержатся в материалах, которые используются в строительстве. Оба химиката способны вызвать рак легких.

Кроме того, специалисты из Университета Дьюка (США) доказали, что рак щитовидной железы может спровоцировать противопожарный состав, которым иногда пропитывают мебель.

В августе онкологи назвали 12 основных симптомов рака.

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