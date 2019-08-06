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Названы вредные гигиенические привычки времен СССР

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Фото: Global Look Press/Michael Weber/imageBROKER.com
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Во времена Советского Союза были распространены некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными и правильными. Старшее поколение нередко и сейчас может к ним прибегать, однако, по словам специалистов ряд привычек вреден для здоровья.

Первым неправильным действием медики назвали использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела.

Из-за небольшого выбора мыльных принадлежностей во время СССР люди часто использовали его для личной гигиены. Миф о полезных свойствах такого умывания можно услышать и сейчас.

«Таким мылом мыться вредно. В нем содержатся жирные кислоты, саломаса и щелочи, а также в его составе - едкий натрий и канифоль. Это мыло провоцирует появление дерматита», - пишет Медикфорум.

Кроме того, советские граждане могли прибегнуть к использованию газет вместо туалетной бумаги, что также наносило вред здоровью, так как краска
для такой печатной продукции содержит вредные хромат и сульфид свинца.

Еще одной вредной привычкой специалисты назвали использование одеколона для очищения кожи.

В конце 40-х годов, когда появилась первая косметика, женщины снимали ее при помощи мыла. Затем в ход пошел мужской одеколон, который, уверяют медики, из-за содержания спирта пересушивает лицо и опасен для глаз.

В январе в Германии призвали мировую общественность отказаться от использования туалетной бумаги.

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