Энергетик назвал громкие заявления Лукашенко приглашением к диалогу

Громкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о новых поставщиках нефти всего лишь приглашение России к диалогу о новых условиях поставок. Об этом «Известиям» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее 6 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова найти новых поставщиков нефти, если посчитает предложенные Россией условия невыгодными.

«Заявления Лукашенко — это попытка навязать диалог на эту тему. C точки зрения перспективы 2024 года поведение Белоруссии выглядит логично. Лукашенко крайне адекватный человек. Он беспокоится о будущем своей страны, о текущем положении в своей стране. Речь о конкретных бизнес-интересах, по которым можно вести переговоры. А яркие заявления просто привлекают внимание средства массовой информации», — сказал Фролов.

По его мнению, президент Белоруссии не собирается менять маршруты поставки, потому что понимает, что нефть от новых поставщиков будет дороже российской.

Кроме того, недостаточно просто проработать альтернативные пути получения нефти, отметил эксперт.

Дело в том, что разные сорта нефти отличаются по составу. «Американская нефть относится к тем сортам, из которых можно получить бензин и керосин. А получать дизельное топливо из нее проблематично. А дизельное топливо является одним из важных экспортных продуктов Белоруссии», — заключил энергетик.

В конце августа в Кремле прокомментировали сообщения о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти у США. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данный вопрос является суверенным делом республики.

Песков подчеркнул, что Москва ценит дружбу с Минском и нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества.