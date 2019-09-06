Лукашенко пригрозил купить нефть на других рынках из-за невыгодных условий РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова найти новых поставщиков нефти, если посчитает предложенные Россией условия невыгодными. Об этом он рассказал в пятницу, 6 сентября, в ходе выступления в Бресте.

«Я ему (президенту России Владимиру Путину. — Ред.) сказал: мы <...> если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20–25 млн т чужой нефти — американской, Саудовской Аравии, еще чей-то?» — приводит слова белорусского лидера агентство «Белта».

Он призвал РФ «договариваться по-человечески» и делать, как лучше. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссию «никто не ждет» на Западе, как и в России, однако «народны у нас братские».

Белорусский президент также заявил, что Россия могла бы помочь республике, поставив 10–15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.

«Но ты (Россия. — Ред.) хотя бы за это (аварию на Чернобыле. — Ред.), помоги — миллиардов 10–15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток «Газпрому», поставь в Беларусь», — отметил Лукашенко.

В конце августа в Кремле прокомментировали сообщения о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти у США. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данный вопрос является суверенным делом республики.

Песков подчеркнул, что Москва ценит дружбу с Минском и нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества.