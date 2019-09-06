Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный

Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны. Речь идет в том числе о запланированном на 2028 год запуске ракеты-носителя сверхтяжелого класса, отметил президент России Владимир Путин.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ», — цитирует «Интерфакс» заявление главы государства на совещании по вопросам инфраструктуры космодрома.

Ранее 6 сентября Путин заявил, что на Восточном накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства и после Восточного экономического форума он улетает на космодром, чтобы провести там совещание.

Возведение первого национального космодрома гражданского назначения в Амурской области началось в 2012 году.

В конце марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена, но принять ее в эксплуатацию нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

26 июля Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду.

2 сентября Рогозин ответил на критику вице-премьера Юрия Борисова по строительству космодрома словами «одни строят, другие — критикуют».

Борисов напомнил, что на космодроме построены лишь самые необходимые объекты, с помощью которых можно осуществлять пуски «Союзов-2.1а» и «Союзов-2.1б». Строительство объектов первой очереди, по его словам, «фактически сорвано».