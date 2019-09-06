Путин отметил наличие требующих его вмешательства вопросов на Восточном

На космодроме Восточный в Амурской области накопилось много вопросов, требующих личного вмешательства президента России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями общественного Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Там (на Восточном — Ред.), к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — цитирует ТАСС Путина в пятницу, 6 сентября. По словам российского лидера, после встречи он улетает на космодром для проведения совещания.

Путин также осмотрит, как строятся новые объекты космодрома. Он посетит введенный в эксплуатацию стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящиеся объекты.

Накануне на полях ВЭФ глава государства выразил желание привлечь к работе на космодроме Восточный иностранных инвесторов.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.