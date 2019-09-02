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Рогозин ответил на критику Борисова по строительству Восточного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику вице-премьера Юрия Борисова по строительству космодрома Восточный. Об этом глава госкорпорации написал на своей странице в Twitter в понедельник, 2 сентября.

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«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют, — написал Рогозин. — Все при деле».

Накануне Борисов в интервью «Ведомостям» отметил, что «никого не устраивает» ситуация, сложившаяся на строящемся космодроме Восточный.

По словам вице-премьера, военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства. Действующему подрядчику также будет предложено выполнение некоторой работы, подчеркнул он.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

В конце марта Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

В июле с космодрома Восточный стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами.

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