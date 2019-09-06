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Путин проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный проведет президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Накануне на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства выразил желание привлечь к работе на космодроме иностранных инвесторов.

«Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях», — заметил Путин.

Возведение первого национального космодрома гражданского назначения в Амурской области началось в 2012 году.

В конце марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

26 июля Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду.

2 сентября Рогозин ответил на критику вице-премьера Юрия Борисова по строительству космодрома.

Борисов напомнил, что на космодроме построены лишь самые необходимые объекты, с помощью которых можно осуществлять пуски «Союзов-2.1а» и «Союзов-2.1б». По его словам, строительство объектов первой очереди фактически сорвано, сообщило «Федеральное агентство новостей».

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