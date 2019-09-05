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Путин посетит космодром Восточный

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов. Об этом в четверг, 5 сентября, пишет ТАСС.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский», — говорится в сообщении.

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После этого глава государства проведет совещание по вопросам развития космодрома Восточный.

Ранее в четверг Путин заявил, что Российская Федерация готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный.

В конце марта Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

В июле с космодрома Восточный стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

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