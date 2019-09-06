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Путин указал на необходимость расширения использования маткапитала

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Возможности использования материнского капитала следует расширять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По словам российского лидера, при этом важно, чтобы средства «не стырили». Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.

Накануне Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке с 2019 года. Им предоставят кредит на жилье со ставкой 2% годовых сроком на пять лет.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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