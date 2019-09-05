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АНБ назвало Россию главной угрозой США в киберпространстве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Россия по-прежнему вызывает главные опасения у США в киберпространстве. Об этом заявил в четверг, 5 сентября, главный юридический советник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гленн Герстелл.

«Есть четыре страны, которым мы уделяем особое внимание. Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации... Так что Россия однозначно номер один», — цитирует его «РИА Новости».

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По словам Герстелла, на втором месте стоит Китай, который нацелен на кражу интеллектуальной собственности и информации. Далее следуют Северная Корея и Иран.

В США после победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре 2016 года началось расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

В конце июня замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что угрозы информационной безопасности России исходят, главным образом, с территории США.

В том же месяце российская сторона предложила зарубежным партнерам, в том числе США, разработать единые правила игры в киберсфере.

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