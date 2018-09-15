Должность по мониторингу «российской киберугрозы» создала разведка Бельгии

Бельгийская разведка создала в своей структуре должность ответственного за мониторинг «российской киберугрозы».

Как говорится в докладе федерального парламента, который приводит «Газета.ру», сотрудник руководит «непостоянной рабочей группой».

«Речь в данном случае идет не только о деятельности в свете предстоящих выборов. Деятельность Китая также отслеживается», — отмечается в докладе.

Рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве ранее была сформирована в рамках киберкомандования ВС США.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран. Кроме того, представители России указывали на абсурдность и бездоказательность подобных утверждений.