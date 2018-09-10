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В России создадут госорган по борьбе с кибератаками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России создадут государственный орган по борьбе с кибератаками. Соответствующее распоряжение отдал директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщается на официальном портале правовой информации 10 сентября.

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Новый орган получит название «Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)». Среди его задач будет координация «РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», а также разработка методов борьбы на основе анализа уже состоявшихся ранее атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами.

Должность директора НКЦКИ будет совмещать лицо на посту замруководителя Центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.

Как сообщалось в конце августа, для МВД РФ закупят программное обеспечение более чем на 71 млн рублей для защиты информации в системе ведомства.

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