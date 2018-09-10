В России создадут госорган по борьбе с кибератаками

В России создадут государственный орган по борьбе с кибератаками. Соответствующее распоряжение отдал директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщается на официальном портале правовой информации 10 сентября.

Новый орган получит название «Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)». Среди его задач будет координация «РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», а также разработка методов борьбы на основе анализа уже состоявшихся ранее атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами.

Должность директора НКЦКИ будет совмещать лицо на посту замруководителя Центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.

Как сообщалось в конце августа, для МВД РФ закупят программное обеспечение более чем на 71 млн рублей для защиты информации в системе ведомства.