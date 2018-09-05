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Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

Воровать деньги с карт стали чаще, но берут меньше
Ежегодное число краж с «пластика» выросло до 300 тыс.

Хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной. Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации человек лишается денег.

По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы мошенничества пострадало уже порядка ста человек, общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют реальные изменения в работе банков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Киберворы в законе: хакеры снова выводят деньги с карт россиян

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