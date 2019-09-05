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СК возбудил дело после драки в «Крестах»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По делу проходят двое мужчин, которых признали виновными в преступлениях против личности, но их приговоры еще не вступили в законную силу, а также 26-летний подсудимый.

23 августа стало известно, что по итогам проверки в «Крестах» три сотрудника изолятора были уволены. Еще 20 человек, в том числе руководители СИЗО и управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в том же месяце ФСИН России направила в СИЗО «Кресты» комиссию. Поводом для проверки стали фото и видео пыток заключенных, появившиеся в интернете.

Результаты проверки показали: в одной из камер произошла жестокая драка. Кроме того, по данным федеральной службы исполнения наказаний, администрация СИЗО нарушала закон. Сотрудники «Крестов» подсаживали к преступникам несудимых.

Проверку также начал аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Кроме того, Совет по правам человека при президенте России пообещал в ближайшее время направить в «Кресты» своего сотрудника.

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