Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули обвинения в домогательствах против оперного певца Пласидо Доминго. Большинство из них пожелали остаться анонимными, так как до сих пор работают в этой сфере и не хотят столкнуться с последствиями.

Певица Анджела Тернер Уилсон, которая выступала вместе с Доминго в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах, рассказала Associated Press, что певец грубо приставал к ней. Сейчас Уилсон работает преподавателем музыки в колледже, отмечает агентство.

Мелинда Маклейн, которая в конце 80-х работала координатором в оперном театре Лос-Анджелеса, а также в Хьюстон Гранд-Опера рассказала журналистам, что не оставляла Доминго наедине с молодыми певицами, особенно если он сам просил об этом. В качестве костюмеров к артисту приставляли только мужчин.

«Я бы ни за что не отправила женщину к нему в гримерную», — подчеркнула она. По словам Маклейн, на банкеты она старалась приглашать Доминго вместе с женой, так как в ее присутствии он не позволял себе лишнее.

Еще несколько источников, работавших в опере вместе с Доминго, рассказали, что о его поведении знали все, включая руководство театров. Одна из собеседниц журналистов рассказала, что в сезоне 2016/17 в гримерную к певцу, которому тогда было 75 лет, также не направляли сотрудниц женского пола.

13 августа девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, происходивших начиная с 1980-х годов. По их словам, певец предлагал им протекцию в обмен на сексуальные отношения. Восемь заявительниц предпочли остаться в тени, открыто выступила только певица Патрисия Вульф.

Сам Доминго отрицает все обвинения в свой адрес. В связи с обвинениями были отменены выступления певца с симфоническим оркестром Филадельфии, а также в Опере Сан-Франциско. Несмотря на это, концерты Доминго в Европе должны пройти по плану, в том числе и концерт 17 октября в Москве.

Доминго родился в 1941 году в Мадриде. Исполнил более 150 ведущих оперных арий, получил девять наград Grammy, также выступает в качестве дирижера. С 1962 года женат на Марте Доминго.