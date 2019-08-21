Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала

Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил телеканал ABC.

Пелла приговорили к шести годам заключения за надругательства над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.

«Апелляция на нецелесообразном основании была отклонена, потому что мы двое придерживаемся иной точки зрения по поводу фактов», — заявила судья штата Виктория.

На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелла называли одним из претендентов на эту высокую инвеституру.

Власти некоторых стран, в том числе Австралии и США, предложили принять закон, согласно которому священники должны были бы сообщать в правоохранительные органы о нарушениях прав несовершеннолетних. Такое предложение поступило после ряда скандалов, связанных с педофилией в Римско-католической церкви.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс в ходе своего расследования выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.